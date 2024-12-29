نشوى مصطفى تكشف وصية زوجها بشأن العزاء بعد رحيله

كتب- مصطفى حمزة:

وجهت الفنانة نشوى مصطفى،الشكر لكل من واساها في زوجها الراحل، وكشفت عن وصية الراحل بشأن إقامة العزاء.

الفنانة نشوى مصطفى ، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت "شكر الله سعيكم ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم بشكركم جميعاً على وقفتكم جنبي وجنب ولادي في مصيبتنا".

وتابعت: "إنا لله وإنا إليه راجعون - اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عينيا زوجي وشريك عمري وأبو ولادي- ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد صباح أمس السبت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعوا له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".