لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

من هو زوج الفنانة نشوى مصطفى الذي توفي صباح اليوم؟

02:23 م السبت 28 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى مع زوجها
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    الفنانة نشوى مصطفي
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
  • عرض 13 صورة
    نشوى مصطفى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

توفي صباح اليوم السبت 28 ديسمبر زوج الفنانة نشوى مصطفى، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وحضر من نجوم الفن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة.

ونستعرض لكم معلومات عن زوج نشوى مصطفى في السطور التالية:

- يدعى محمد عماد.

- مصري يحمل الجنسية الأمريكية.

- رجل أعمال.

- يشجع نادي الزمالك.

- كان يعيش في أمريكا قبل الزواج.

- كان رافضا في البداية فكرة الزواج من مصرية.

- تزوج من نشوى مصطفى زواج صالونات.

- استمر زواجه من نشوى مصطفى لمدة 30 عاما حتى وافته المنية.

- كشفت نشوى مصطفى في لقاء تليفزيوني سابق، أنها كانت ستنفصل عن زوجها بعد الزواج بيومين بسبب صينية مسقعة أرادت أن تعدها له بطريقة حديثة وهو ما أزعجه ليعطيها للبواب ويدخل غرفته منزعجا لتطلب وقتها منه الطلاق ثم تتراجع مرة أخرى.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت صباح اليوم السبت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".

اقرأ أيضا:

نشوى مصطفى تعلن وفاة زوجها: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على نور عيني وستري"

"شدي حيلك".. نجوم الفن ينعون زوج الفنانة نشوى مصطفى

نشوى مصطفى زوج الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوج نشوى مصطفى زوج نشوى مصطفى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد الفيشاوي: "مفيش أحلى من شيرين رضا في الدنيا وكانت بتدلعني فشفش"

إعلان

إعلان

"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة