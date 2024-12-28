من هو زوج الفنانة نشوى مصطفى الذي توفي صباح اليوم؟

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كتب- هاني صابر:

توفي صباح اليوم السبت 28 ديسمبر زوج الفنانة نشوى مصطفى، وشيعت جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وحضر من نجوم الفن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو مجلس النقابة.

ونستعرض لكم معلومات عن زوج نشوى مصطفى في السطور التالية:

- يدعى محمد عماد.

- مصري يحمل الجنسية الأمريكية.

- رجل أعمال.

- يشجع نادي الزمالك.

- كان يعيش في أمريكا قبل الزواج.

- كان رافضا في البداية فكرة الزواج من مصرية.

- تزوج من نشوى مصطفى زواج صالونات.

- استمر زواجه من نشوى مصطفى لمدة 30 عاما حتى وافته المنية.

- كشفت نشوى مصطفى في لقاء تليفزيوني سابق، أنها كانت ستنفصل عن زوجها بعد الزواج بيومين بسبب صينية مسقعة أرادت أن تعدها له بطريقة حديثة وهو ما أزعجه ليعطيها للبواب ويدخل غرفته منزعجا لتطلب وقتها منه الطلاق ثم تتراجع مرة أخرى.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت صباح اليوم السبت عن وفاة زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي".

وأضافت نشوى: "تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي.. الله يراضيكم تعالو كلكم، أدعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".

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