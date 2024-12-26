عمرو مصطفى يكشف حقيقة تصريحاته المثيرة للجدل في حفل تكريم الراحل محمد رحيم.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

كشف الملحن عمرو مصطفى، حقيقة تصريحاته التي أثارت الجدل في حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم.

وكتب عمرو مصطفى، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسالة توضيحية: أنا عمرى ما هتمنى الأذى لأي شخص، ودايماً بحترم الجميع. للأسف، بعض التصريحات الصحفية تم تحريفها، وأنا بوضح إني قصدت حاجة مختلفة تماماً".

وأضاف: "برجاء تحري الدقة في نقل الكلام، شكراً لدعمكم وفهمكم، ربنا يخليه لولاده ولجمهوره ويهديه، صباحكم فل".

وتابع: "ملحوظة، بعض المرتزقة هيكتب اعتذار، ده مش اعتذار، ده توضيح لخيالكم المريض".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرًا تصريحات للملحن عمرو مصطفى في حفل تكريم محمد رحيم وهو يقول: "هو في واحد بس ده ان شاء الله هدبح يوم ما.. هدبح والله".

رحل عن عالمنا الموسيقار محمد رحيم، يوم 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.

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