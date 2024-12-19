بفستان أسود جريء.. دينا الشربيني في العرض الخاص لـ"الهنا اللي أنا فيه" في دبي

شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها عبر موقع انستجرام، إطلالتها من العرض الأول لفيلمها الجديد لـ"الهنا اللي أنا فيه" في دبي.

وعلقت على الصورة قائلة: "الهنا اللي أنا فيه" في دبي الليلة، أتمنى أن تستمتعوا جميعًا بالفيلم بقدر ما استمتعنا في عمله."

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ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي قصة "أحمد"، الذي يقوم بدوره كريم محمود عبد العزيز، وهو يقدم نصائح لمتابعيه على وسائل التواصل حول السعادة الزوجية، ولكنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويُفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.