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"الشغلانة خدت هوا".. رضا البحراوي يطرح أحدث أغانيه

04:45 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

رضا البحراوي

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كتب- مصطفى حمزة:

طرح المطرب الشعبي رضا البحراوي، أحدث أغانيه، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

الأغنية بعنوان "الشغلانة خدت هوا"، من كلمات سوستا، وشارك في وضع لحنها رضا البحراوي، ورامز نور، ووزعها موسيقيا محمد حريقة.

المطرب رضا البحراوي، كان قد طرح الشهر الماضي، أغنية بعنوان "الفولت العالي"، ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى 4 مليون و 800 ألف.

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رضا البحراوي اغاني رضا البحراوي يوتيوب
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