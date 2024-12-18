أصالة تطرح أغنية جديدة دعمًا للشعب السوري "سوريا جنة"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الفنانة السورية أصالة أحدث أعماله الغنائية، دعمًا للشعب السوري، والتي جاءت بعنوان "سوريا جنة".

ونشرت مقطع من الأغنية عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وعلقت: "مشاعر مختلطة، كلها قوية، خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا، نحنا، كل أهل سوريا، بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم، مافي مثل هيك حارة، الناس فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة، وبساطة، وشهامة، ومحبة، وتسامح، وتسامح، وتسامح، ومافي شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح".

وتابعت: "وما رح نقول "مو وقتها، لسه الجرح طازة، رح نقول: نحنا أهل سوريا العظيمة، الطيبة، سوريا التاريخ اللي بيعشقها شعبها ودفع دمه فداها، ما بدنا نكمل مشوار كله دم وكله قهر، لأنه بيرجعنا أكتر وبيقهرنا أكتر".

وأضافت: "راهنت وبراهن على نجاحنا وإنه الوجع وقف وإنه الفرقة وقفت، ومن هون رح نبدأ، مارح نتطلع عالماضي، وكل واحد فينا رح يعمل شغله، ورح نتأمّل خير، ورح نترجاه، ما بقى بدنا وجع، بدنا كلنا نكمل بعض، بدنا سوريا تلحق وتعمّر وتكمّل وتسبق، بدنا سوريا ما فيها ظلم، ما فيها خوف، فيها الياسمين بيغوى، وشجر الحور عم يطول، ونزرع شجر من جديد بدل القهر، كأنه ما مات، قدّ ما هو انتحر".

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