تعرف على أسعار تذاكر حفل حكيم وروبي

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب الشعبي حكيم، لتقديم حفل غنائي بمشاركة روبي، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 ديسمبر.

الحفل المقرر إقامته في "open air mall" في مدينتي، تتراوح أسعار تذاكره بين 450 و 800 جنيه.

المطرب حكيم، كشف مؤخرا عن استعداده لتقديم أغنية جديدة، من كلمات الشاعر الكبير أمل الطائر، وألحان حسن إش إش، وتوزيع حميد الشاعري، بعد تعاونهم من قبل في أغاني شهيرة، منها "السلام عليكوا".

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