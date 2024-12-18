تعرف على موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية"

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت منصة "Watch It" عن موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية"، الذي من المقرر عرضه يوم 8 يناير المُقبل.

ونشرت "واتش أت - watch it "، البوستر عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلق الحساب: "إقامة جبرية 8 يناير قريبًا".

ويتكون مسلسل "إقامة جبرية" من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الدراما التشويقية التي تحظى بلمسات من الرعب، وتؤدي هنا الزاهد بالمسلسل دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتؤدي دور"السايكو" وتطلب فيه الطلاق من زوجها أحمد حاتم الذي يكون ضيف شرف معها بالحلقة الأولى، وتستمر الحلقات في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، وهنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، وعدد من الفنانين والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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