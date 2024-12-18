ميرهان حسين تؤدي ميدلي من ألحان محمد رحيم.. (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" وهي تؤدي ميدلي من أغاني الراحل محمد رحيم، تضم العديد من الألحان التي قدمها.

وعلقت "حسين": "ميدلي من ألحان الفنان العظيم الحساس الموهوب الكبير الراحل محمد رحيم، اللي كان له مكانة كبيرة في التلحين والموسيقى والغناء، وعمل أجمل الألحان العظيمة اللي هتفضل جزء من ذكرياتنا الجميلة أوي".

وتابعت: "كان له مكانة خاصة في قلبي لأنه كان من أنضف الناس وأجمل القلوب، الله يرحم محمد رحيم و يجعله من أهل الجنة".

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، محمد منير، تامر حسني، إليسا، لطيفة، شيرين عبدالوهاب، نانسي عجرم، حميد الشاعري، هشام عباس، إيهاب توفيق، مي فاروق، روبي، وغيرهم.

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