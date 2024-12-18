تفاصيل حفلات هاني شاكر في لبنان ليلة رأس السنة

كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد المطرب هاني شاكر، على تقديم حفلين في لبنان، بمناسبة احتفالات رأس السنة.

المطرب هاني شاكر يقدم الحفلين في ليلة رأس السنة الجديدة، إذ يقدم أغانيه في "أطلال بلازا"، يشارك مع مطربي لبنان معين شريف، ونادر الأتات، في الحفل المقام في أرينا بيروت.

ويأتي الحفلين، ضمن سلسلة حفلات يقدمها المطرب هاني شاكر في لبنان، بعد تعاقده مع اللبناني خضر عكنان، على إدارة أعماله.

المطرب هاني شاكر، كان قد أعلن في سبتمبر الماضي، إيقاف جميع حفلاته في لبنان، عقب العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

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