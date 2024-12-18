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ريهام حجاج تنشر صورة رومانسية مع زوجها محمد حلاوة

02:09 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت "حجاج" الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، واكتفت بالتعليق على الصورة بإيموجي "قلوب".

على جانب آخر، تخوض ريهام حجاج دراما رمضان 2025 بمسلسل "كنترول".

المسلسل بطولة ريهام حجاج، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وآخرين ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن، المؤلف أيمن سلامة تعاون مع ريهام حجاج في عدة مسلسلات وهي "صدفة" في رمضان الماضي، و "جميلة" في رمضان 2023، و "يوتيرن"، الذي عرض عام 2022 ، وكانت البداية من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" عام 2020.

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ريهام حجاج محمد حلاوة الفنانة ريهام حجاج
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