رمضان 2025.. روجينا تبدأ تصوير مسلسل "حبسة عمري"

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة روجينا، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "حبسة عمري"، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025.

ونشرت روجينا، صورة لـ "إسكريبت" العمل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله".

يتكون مسلسل "حبسة عمري"، من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويضم العمل عدد من النجوم من بينهم روجينا، سيد رجب، الفنان محمد رضوان، وجار التعاقد مع باقي الفنانين، والعمل من تأليف محمود عزت، وتطوير وإخراج مي ممدوح.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا الدرامية كانت في مسلسل "سر إلهي" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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