طرح بوسترات منفردة لمسلسل "موضوع عائلي 3" استعدادًا لعرضه

كتبت- نوران أسامة:

كشفت منصة "شاهد" عن البوسترات الدعائية المنفردة لمسلسل موضوع عائلي 3، استعدادًا لعرضه المقرر يوم 26 ديسمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "شاهد"، عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام"، صور البوسترات التي تضم أبطال العمل، وعلق الحساب: "معانا ومعاكم باقي عيلة موضوع عائلي، معلش لسة مخلصين خناقة مع "آخر صورة"، وجايين على التصوير".

وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم وابنته سارة، الذي يصبح مسؤولا عن الوصاية عليها، وسط العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد القس، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

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