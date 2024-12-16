الليلة.. أشرف زكي وفريق عمل مسرحية الصالون ضيوف برنامج "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

يحل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفريق عمل مسرحية "الصالون" ضيوفا في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين من برنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة

ويستضيف الليثي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفريق عمل مسرحية الصالون وهم: الدكتورة دينا أمين مخرجة العرض والأستاذة نور قبطان مؤلفة العرض، وفريق العمل مريم أشرف زكي، عمر جمعة، حنين الدمرداش، محمد الليثي، مريم طموم، ملك الليثي، حسين شبانة، عمرو تامر

يعرض برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة

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