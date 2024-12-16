لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الليلة.. أشرف زكي وفريق عمل مسرحية الصالون ضيوف برنامج "واحد من الناس"

02:54 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

أشرف زكي وفريق عمل مسرحية الصالون ضيوف برنامج واحد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

يحل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفريق عمل مسرحية "الصالون" ضيوفا في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين من برنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة

ويستضيف الليثي الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفريق عمل مسرحية الصالون وهم: الدكتورة دينا أمين مخرجة العرض والأستاذة نور قبطان مؤلفة العرض، وفريق العمل مريم أشرف زكي، عمر جمعة، حنين الدمرداش، محمد الليثي، مريم طموم، ملك الليثي، حسين شبانة، عمرو تامر

يعرض برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة

اقرأ أيضا

في أمان الله يا قبطان".. إسعاد يونس تنعى نبيل الحلفاوي

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مسرحية الصالون عمرو الليثي برنامج واحد من الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنوك تخفض الفائدة قبل قرار المركزي.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
داخل المتحف المصري الكبير.. شاهد حكاية 7 آلاف سنة