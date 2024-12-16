"في أمان الله يا قبطان".. إسعاد يونس تنعى نبيل الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، على نعي الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس، بعد تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 77 عاما.

و ودعت الفنانة إسعاد يونس، الراحل نبيل الحلفاوي برسالة مؤثرة عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وكتبت: "في أمان الله يا قبطان، تعازي الحارة للأحباب الأساتذة خالد الحلفاوي ووليد الحلفاوي وجميع الأسرة، اللهم أنعم عليه بسكنى الجنة العامرة بالأحباب السابقين، وأنعم علينا جميعًا بالصبر والقبول".

وتوفي يوم الأحد 15 ديسمبر الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض، في أحد المستشفيات، إذ عاني الفترة الأخيرة من مشاكل صحية استدعت إيداعه العناية المركزة.

نبيل الحلفاوي أحد أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، شارك في بطولة عدد كبير من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

ومن أشهر أعماله: مسلسل غوايش، مسلسل رأفت الهجان، الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، فيلم شبكة الموت، فيلم العميل رقم 13، مسلسل ثلاثية الكهف والوهم والحب، مسرحية الزير سالم، ومسرحية عفريت لكل مواطن.

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