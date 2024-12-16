خاص| حقيقة اعتذار شيرين عبدالوهاب عن المشاركة في حفل تكريم الراحل محمد رحيم

كتب- مصطفى حمزة:

مع اقتراب موعد حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، تردد اعتذار المطربة شيرين عبدالوهاب، عن المشاركة في الحفل المقام تحت رعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

الشاعر فوزي إبراهيم "أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "اللجنة المنظمة لم يصلها أي اعتذار، وأوضح هنا أن المطربة شيرين عبدالوهاب مع كامل محبتنا وتقديرنا لها، لم تكن من البداية ضمن القائمة المعلن مشاركتها في الحفل، وبالتالي لم يحدث اعتذار ".

وعن نجوم ونجمات الغناء المشاركين، والحاضرين في الحفل، قال الشاعر: "المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، إيهاب توفيق، محمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، جنات، سوما، شذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة في تكريم مبدع موسيقي طالما أثرى الساحة بإبداعاته، الموسيقار الراحل محمد رحيم".

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د.مدحت العدل، سبق وأعلنت عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، عن تنظيم حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 ،تحت رعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

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