بهذه الكلمات.. إلهام شاهين تنعى الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة إلهام شاهين الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، والذى رحل عن عالمنا، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت "شاهين" عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الله يرحم الأستاذ الفنان الكبير المحترم نبيل الحلفاوي ويسكنه فسيح جناته، إنسان صادق ومنتهى النبل، وعقل راجح وفكر راقي، شخصية صعب تكرارها".

وتابعت: "كنت محظوظة بالعمل معه في أعمال أعتز بها جدًا، منها مسلسل "أحلام لا تنام" وفيلم "الهروب إلى القمة"، سنفتقد وجودك جدًا في الحياة الفنية وآرائك الثاقبة ومواقفك المحترمة، ربنا يصبر كل محبيك على فراقك، وخالص عزائي للسيدة زوجته وأبنائه وليد وخالد، ربنا يكون معكم".

وكشف نجلاه وليد وخالد، عن موعد ومكان صلاة الجنازة وتشييع الجثمان: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف، إحنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي، الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل".

وتابع: "كان دائما بيدعي بكده وربنا مخذلوش، شكرًا على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد ١٥ ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

نبيل الحلفاوي من أبرز وأهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت اسمه في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها: فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية.

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