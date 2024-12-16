فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟

كتب-مصطفى حمزة:

ظهور زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، في المشهد السياسي، وخاصة عقب سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، كان قد سبقه منذ 4 أعوام، الإشارة إليه في مسلسل "الاختيار".

وشهدت الحلقة، حوار بين أعضاء من جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، بحضور النجم أحمد العوضي الذي جسد شخصية الإرهابي هشام العشماوي، ودار الحديث حول حالة الانقسامات التي حدثت داخل التنظيم، وانضمام البعض إلى الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وفي تعليق له تحدث "عمر رفاعي" مفتي جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والذي جسد شخصيته الفنان أحمد الرافعي، وقال: "زيهم زي اللي راحوا انشقوا عن أبو محمد الجولاني، وخدوا السلاح اللي اشتراه لهم بفلوس التنظيم، وبايعوا أبو بكر البغدادي، وده ليه يا مؤمن؟، علشان 750 دولار زيادة في الراتب".

يذكر أن مسلسل "الاختيار"، عرض عام 2020، ورصد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، أحمد رزق، آسر ياسين، إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.

مسلسل "الإختيار"

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