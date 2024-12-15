رمضان 2025.. محمود السراج يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل مشاركته في "سيد الناس"

كتب- مصطفى حمزة:

انضم الفنان السوداني محمود السراج، إلى نجوم مسلسل "سيد الناس"، الذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

محمود السراج، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "سعدت بالتواجد في المسلسل، بترشيح من المخرج محمد سامي، صانع الحكايات الشعبية التي حققت نجاحات جماهيرية عريضة".

وتابع: "أقدم في (سيد الناس)، شخصية تاجر سلاح سوداني، تجمعه علاقات معقدة وصفقات مشبوهة، مع النجم خالد الصاوي، والذي يؤدي شخصية والد النجم عمرو سعد".

الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، شارك في مسلسلات عديدة، منها بطن الحوت، الغرفة 207، خارج السيطرة، أبو العروسة، فيلم "شماريخ"، إلى جانب مشاركته مؤخرا في تصوير فيلم "أسد أسود"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم.

مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، منة فضالي، إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

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