"شلل مؤقت في المعدة".. إدوارد يتعرض لأزمة صحية بسبب حقن التخسيس

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان إدوارد عن تجربته مع حقن التخسيس خلال الفترة الماضية، معلنا إصابته تسببت بشلل مؤقت في المعدة.

وكتب إدوارد، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع انستجرام: "كلام مهم جدا، أنا كنت باخد حقن التخسيس تحت إشراف دكتور تغذية ونزلت حوالي 15 كيلو، كنت باخد حقن ... ودي الدكتورة نصحتني بيها، بس مشكلتها بتتاخد كل يوم في المعدة بس ميزتها إننا نقدر نتحكم في الجرعات عشان منتعبش، ووصلت الوزن اللي أنا عاوزه ودخلنا في مرحلة التثبيت".

وتابع: "الدكتورة طلبت مني أروح لدكتور جهاز هضمي أعمل تحاليل ونطمن بس أنا طنشت وقولتلها أنا هاخد حقن أسبوعية بدل اليومية عشان تعبت من كل يوم حقنة وفي ناس نصحوني بـ ..... لأنها أسبوعية ومش قوية زي ......، فضلت أخد .... لمدة 5 أسابيع، كل أسبوع حقنة، وكانت تمام معايا وكانت برضه دكتورة التغذية بتسألني على التحاليل كل فترة وكنت بطنش لإني تمام مش حاسس بحاجة، وكمان لا كنت بتخن ولا بخس وباكل عادي طبعا برضه".

وأضاف: "وفضلت مواظب على دايت مع الدكتورة لحد الأسبوع اللي فات فجأة مش جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام مش بدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، ودكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة مفعولها كويس، بس أنا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخذها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعا برده متابعة مع دكتور تغذية".

واختتم إدوارد منشوره قائلا: "من غير ما اطول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد لله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسه المعدة وجعاني، والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس، أنا حكيت لكم تجربتي عشان بقولكوا إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي، وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمت لكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين".

يذكر أن الفنان إدوارد يشارك في رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، إخراج محمد سامي.

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