بمناسبة عيد ميلادها.. بسنت شوقي تنشر صورًا جديدة لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي، مجموعة من الصور ومقاطع فيديو، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات مختلفة، وحازت على إعجاب الجمهور.

وعلقت بسنت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لي، يارب سنة حلوة، وسهلة وحنينة، إذا كان هناك أي شيء أتمناه هو الاستمرار في الاستمتاع بـ "الأشياء" التي تشكل الحياة وأغمض عيني واستمتع باللحظات الجميلة، وأن أكون حاضرة مع الطبيعة، والحب، والعائلة، والأصدقاء، والطعام الجيد، والفن والبركة".

وتابعت: "أتمنى أن أستمر في تذكر ذلك، لأن الحياة متقلبة، والأمر يتعلق بالجودة وليس الكمية، سنة حلوة عليكم".

يذكر أن، آخر أعمال بسنت شوقي فيلم"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وبيومي فؤاد وريم مصطفى. وأيضا مسلسل "بنون" بطولة هاني عادل، محمود حجازي.

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