عمرو الليثي يوجه الشكر لـ تامر حسني وعلي الحجار ومصطفى قمر بعد إحيائهم حفل زفاف نجله

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كتب- مصطفى حمزة:

حرص الإعلامي عمرو الليثي، على توجيه الشكر إلى نجوم الغناء: تامر حسني، ومصطفى قمر وعلي الحجار، رامي صبري، وحمزة نمرة، بعد مشاركتهم في حفل زفاف نجله شريف على نور كريمة الإعلامي تامر أمين، الذي أقيم، بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.

الإعلامي عمرو الليثي، عبر صفحته في موقع فيسيبوك، كتب: "ألف شكر لأخويا وصديق العمر النجم الكبير علي الحجار على إحيائه فرح ابني شريف".

وفي شكره للفنان حمزة نمرة، كتب الإعلامي: "ألف شكر لأخويا وصديقي الغالي النجم حمزة نمرة على إحيائه حفل فرح ابني شريف".

ووجه التحية إلى الفنان مصطفى قمر، وكتب "ألف شكر لأخويا الحبيب وصديق عمري النجم الكبير مصطفى قمر على إحيائه فرح ابني شريف".

وردا على تهنئة المطرب رامي صبري، كتب: "ألف شكر لأخويا الحبيب النجم رامي صبري على إحيائه فرح ابني شريف".

الإعلامي عمرو الليثي، وجه أيضا رسالة إلى النجم تامر حسني، وكتب "ألف شكر لأخويا الحبيب الجدع النجم الكبير تامر حسني علي إحيائه فرح ابني شريف".

المطرب رامي صبري، كان قد نشر صورا من حفل الزفاف، عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وحرص على تهنئة العروسين وعلق: "ألف مبروك لحبايبي الحلوين، شريف عمرو الليثي، والعروسة القمر ندى تامر أمين على زواجكم، ربنا يكرمكم ويوفقكم في حياتكم ويرزقكم الذرية الصالحة".

حفل الزفاف، حضره مجموعة من النجوم، منهم الفنان والمنتج عماد زيادة، الفنان أحمد زاهر، الفنان خالد زكي، والتقطوا العديد من الصور التذكارية مع العروسين.

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