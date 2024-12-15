تطورات أزمة كزبرة والشاعر محمد البوغة بسبب "لو زعلان"

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الخبير القانوني حسام لطفي، تطورات الأزمة التي نشبت بين الشاعر محمد البوغة، ومؤدي أغاني المهرجانات كزبرة.

القانوني حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "بدأت الإجراءات القضائية بعد التعدي على حقوق الشاعر محمد البوغة، وأغنية (لو زعلان)، التي قدمها المطرب العراقي ماجد المهندس، منذ عدة أشهر في فيلم (جوازة توكسيك)".

وتابع: "خلال الأسبوع الجاري، يبدأ التحقيق في البلاغ المقدم يوم الخميس الماضي، ضد الفنان أحمد خالد (كزبرة) وآخرين، بسبب الاعتداء على حقوق الشاعر محمد البوغة، واستغلال مؤلف يخصه في أغنية طرحها لفيلم جوازة توكسيك، بعنوان (حبيبي لو زعلان)، ليجد بعد ذلك كزبرة يقوم بتقديمها عبر موقع يوتيوب" .

مؤدي أغاني المهرجانات كزبرة، شارك مؤخرا في بطولة فيلم "الحريفة ٢-الريمونتادا"، ويضم العمل نور النبوي، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

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