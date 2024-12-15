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تركي آل الشيخ وجمال مبارك يلتقيان في لندن (صورة)

12:18 م الأحد 15 ديسمبر 2024

تركي آل الشيخ وجمال مبارك

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القاهرة- مصراوي:

شارك المنتج حمادة إسماعيل، متابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وعلق إسماعيل على الصورة التي نشرها عبر خاصية القصص القصيرة بكلمة "الحبايب" واضعا بجوارها رمز القلب.

تركي وجمال التقيا في "لندن"، وساد اللقاء الود، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية.

كان المستشار تركي آل الشيخ روّج قبل أيام لحفلات مدل بيست ساوند ستورم في الرياض التي بدأت الخميس الماضي واستمرت لمدة ثلاثة أيام، ونشر الملصق الدعائي الترويجي عبر حسابه على انستجرام، معلقا "مدل بيست ساوند ستورم جايكم هالخميس، لا يفوتكم نجومنا العرب على مدار الثلاث أيام. اطرب مع ١١ فنان! من عبدالمجيد وماجد المهندس إلى إليسا وداليا أحمد سعد، وأسماء كبيرة تبهرنا مثل مروان موسى وتووليت وغيرهم الكثير".

تركي آل الشيخ وجمال مبارك

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