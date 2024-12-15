بعد حفلها الأخير.. روبي تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة روبي "تريند" محرك البحث "جوجل" وذلك بعد إحيائها حفلها الأخير، في مهرجان "ساوندستورم- ميدل بيست"، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "بنش مارك"، مقطع فيديو، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت روبي خلال الحفل، بإطلالة مبهجة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأصفر.

يذكر أن أخر أعمال روبي السينمائية فيلم "عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

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