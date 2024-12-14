بصورة من داخل طائرة خاصة.. مي عمر توجه رسالة شكر للسعودية

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة مي عمر عن عودتها إلى مصر، بعد مشاركتها طيلة أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي أقيم في جدة بحضور عدد ضخم من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت مي صورة من داخل طائرة خاصة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "العودة إلى الوطن، شكرًا المملكة العربية السعودية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي لتجربة لا تنسى والضيافة الاستثنائية".

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة عدد من نجوم الدراما التلفزيونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن، مي عمر تشارك بمسلسل "إش إش" في موسم دراما رمضان 2025، وتجسد مي عمر بأحداث المسلسل شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان ماجد المصري، الفنانة هالة صدقي، الفنان إدوارد، الفنانة إنتصار، الفنانة دينا، تأليف وإخراج محمد سامي.







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