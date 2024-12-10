الفنانة ريم رؤوف تعلن خطوبتها في حفل عائلي

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كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة ريم رؤوف، اليوم الثلاثاء عن خطوبتها، في حفل عائلي.

ونشرت الفنانة ريم رؤوف عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة من الخطوبة، وكتبت: " تم بحمد الله قراءة فاتحتي على المهندس محمود الشحات".

الفنانة ريم رؤوف، شاركت في مجموعة من أهم المسلسلات، منها روحي فيك، عملة نادرة، فاتن أمل حربي، حلوة الدنيا سكر، حالة خاصة، قابيل، زي الشمس.

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