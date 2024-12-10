ينتظرن "البيبي".. نجمات أعلن حملهن في 2024: أبرزهن ريم سامي وسلمى أبو ضيف

كتبت- سهيلة أسامة

شهد هذا العام العديد من اللحظات السعيدة في الوسط الفني، حيث استقبلت بعضهن مولودهن وأعلن البعض عن حملهن، وسط تهاني الأهل والأصدقاء.

ريم سامي

فاجأت الفنانة ريم سامي جمهورها بإعلان حملها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

كارمن سليمان

أعلنت الفنانة كارمن سليمان عن حملها الثاني، وشاركت متابعيها صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي تضع يديها على جنينها، مع زوجها الملحن الموسيقي مصطفى جاد، وعلقت: "عائلتنا تكبر".

كارمن بصيبص

كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن حملها، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف

أعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن حملها الأول، من خلال جلسة تصوير نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وسط أجواء من البهجة.

هاجر أحمد

استقبلت الفنانة هاجر أحمد مولودها الثاني، وأطلقت عليه اسم "آدم"، وشاركت متابعيها صورًا لها داخل المستشفى، وصورة لطفلها مع والده رجل الأعمال أحمد الحداد، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.. الحمد لله قولًا وفعلًا، آدم أحمد الحداد، العائلة فوق كل شيء".