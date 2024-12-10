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كريم فهمي يؤدي مناسك العمرة بصحبة زوجته.. صور

03:14 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد فهمي وزجته
  • عرض 5 صورة
    كريم فهمي ومدير التصوير أحمد زيتون
  • عرض 5 صورة
    كريم فهمي بالسعودية
  • عرض 5 صورة
    كريم فهمي وزجته_1
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كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان كريم فهمي، عن أدائه مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وظهر بصحبة زوجته دانيا البناوي ومدير التصوير أحمد زيتون.

ونشر "فهمي"، الصور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "الحمدلله".

وجاءت عليهم تعليقات الجمهور كالتالي: "ربنا يتقبل حبايبي، ما شاء الله عمرة مقبولة ربنا يسعدكم، تقبل الله، نورتوا السعودية، القمرات المحترمين".

يذكر أن الفنان كريم فهمي مسلسل يشارك في مسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025، وهو بطولة ياسمين عبدالعزيز، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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كريم فهمي مناسك العمرة السعودية
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