ليلة استثنائية.. تامر حسني ونانسي عجرم يحييان حفل رأس السنة في دبي

كتب - معتز عباس:

كشفت شركة روتانا عن حفلًا غنائيًا ضخم، يجمع المطرب تامر حسني والمطربة نانسي عجرم، ضمن احتفالات رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري.

ونشرت روتانا بوستر الحفل الغنائي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "‎أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم يلتقيان بكم في احتفال ضخم ليلة رأس السنة في دبي، ‎عيشوا معنا أجمل اللحظات في هذه الليلة الاستثنائية".

يستعد تامر حسني لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 12 ديسمبر الجاري في الأرينا كويت، كما يشارك في حفل تكريم الراحل محمد رحيم وسط نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي وهم حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد محيي، مي فاروق، هيثم شاكر، سميرة سعيد، والمقرر إقامته يوم 18 ديسمبر في دار الأوبرا المصرية.

وأحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا حفلًا غنائيًا في منطقة التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، وقدمت نانسي باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل الحضور من جمهورها ومحبيها، وأشعلت مسرح الحفل بعدد من أغانيها منها "حبك سفاح، يا طبطب، ما تيجي هنا، أنت إيه، آه ونص، الدنيا حلوة، أنا مصري".

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