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"أعلم أنك ستخجل".. فريدة سيف النصر توجه هذا الطلب إلى حسين فهمي

11:05 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
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    فريدة سيف النصر
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كتب-مصطفى حمزة:

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر، طلب خاص إلى النجم حسين فهمي، مع اقتراب الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفنانة فريدة سيف النصر، كتبت: "رجاء خاص للعزيز الغالي.. الأخ والزميل حسين فهمي الذي تشرفت بالعمل مع جيله الذهبي المحترم.. فيلمين، منهم عضة كلب مع سمير غانم وسهير رمزي وحسن الصيفي"

وتابعت: "أنت نوع راقي من البشر غير متوفر وينقرض، أرجوك أعلم أنك ستخجل ولكن رجاءا قم بتكريم النجمين حسن يوسف ومصطفى فهمي في ختام المهرجان، رحمهم الله؟ وأدامك علينا، البقاء لله".

الفنان حسن يوسف، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 29أكتوبر، وفي اليوم التالي رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي.

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فريدة سيف النصر حسين فهمي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نجوم الفن
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