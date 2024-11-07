إعلان

أمير طعيمة: استديوهات "الحصن" بالرياض نقلة عملاقة في الإنتاج الفني العربي

10:01 ص الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أمير طعيمة في افتتاح استوديوهات الحصن بالرياض
  • عرض 4 صورة
    أمير طعيمة والهام شاهين وشيكو في افتتاح استوديوهات الحصن
  • عرض 4 صورة
    أمير طعيمة في افتتاح استوديوهات الحصن
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بمدينة الرياض.

ونشر أمير، مجموعة صور من مشاركته في افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "استوديوهات الحصن‬، نقلة عملاقة في الإنتاج الفني العربي، أتمنى أن يستفيد منها المنتجين العرب والمصريين بحدها الأقصى لإنتاج أعمال تنافس الأعمال العالمية".

وأضاف: "‏شكرا هيئة الترفيه على الدعوة الكريمة وفي انتظار نتائج هذا المشروع الكبير والطموح".

View this post on Instagram

A post shared by Amir Teima (@amirteima)

وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

"ناس جهلة بيخشوا يشتموا".. جوري بكر تكشف أسباب إغلاقها التعليقات على منشوراتها

بدرية طلبة ترقص مع محمد رجب من حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين (فيديو)

أمير طعيمة حفل افتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم الحصن بيج تايم انستجرام أمير طعيمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أطيب وأكرم واحد"..عمر السعيد يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)