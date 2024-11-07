أمير طعيمة: استديوهات "الحصن" بالرياض نقلة عملاقة في الإنتاج الفني العربي

كتب - معتز عباس:

أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بمدينة الرياض.

ونشر أمير، مجموعة صور من مشاركته في افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "استوديوهات الحصن‬، نقلة عملاقة في الإنتاج الفني العربي، أتمنى أن يستفيد منها المنتجين العرب والمصريين بحدها الأقصى لإنتاج أعمال تنافس الأعمال العالمية".

وأضاف: "‏شكرا هيئة الترفيه على الدعوة الكريمة وفي انتظار نتائج هذا المشروع الكبير والطموح".

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وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

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