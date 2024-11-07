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تعرض اليوم بالرياض.. محمد ثروت يروج لمسرحية "إس إس هانم"

09:01 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

مسرحية اس اس هانم

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كتب- هاني صابر:

روج الفنان محمد ثروت، لمسرحيته الجديدة "إس إس هانم" التي تنطلق عرضها اليوم 7 نوفمبر بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر ثروت، بوستر المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مسرحية إس إس هانم مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس على مسرح محمد العلي.. ‏7 - 11 نوفمبر".

مسرحية "إس إس هانم" بطولة إسعاد يونس، حجاج عبد العظيم، ميرنا جميل، كريم عفيفي، محمد ثروت، ومن إخراج خالد جلال.

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