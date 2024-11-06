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بدرية طلبة ترقص مع محمد رجب من حفل زفاف ابنة ممدوح شاهين (فيديو)

06:28 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بدرية طلبة ومحمد رجب (
  • عرض 4 صورة
    بدرية طلبة ومحمد رجب
  • عرض 4 صورة
    بدرية طلبة ومحمد رجب (
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو ترقص فيه مع الفنان محمد رجب من حفل زفاف جومانا ابنة المنتج ممدوح شاهين.

ونشرت بدرية، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النجم الفرفوش الحلنجي محمد رجب.. من حفل زفاف چومانا ممدوح شاهين".

وكانت آخر أعمال بدرية طلبة فيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

فيما يخوض محمد رجب دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي" وهو من إنتاج ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

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