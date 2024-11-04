شريك نجاح مايكل جاكسون.. وفاة أسطورة الموسيقى كوينسي جونز

كتبت- منال الجيوشي

أعلنت أسرة المنتج والمؤلف الموسيقي الشهير كوينسي جونز، عن وفاته أمس عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد صراع مع المرض

كوينسي جونز تعاون مع أسطورة الغناء مايكل جاكسون، وبدأ تعاونهما عام ١٩٧٩، عندما أنتج "جونز" لجاكسون ألبومه الشهير off the tall

كما امتد تعاون كوينسي جونز مع عدد من أساطير الغناء أبرزهم فرانك سيناترا، وصنع عدد من موسيقى الأفلام

وحصل كوينسى جونز خلال مسيرته الفنية على عدة جوائز عالمية، منها ٢٨ جائزة جرامي