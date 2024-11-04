منها "ناقص ضلع" و "لام شمسية".. مسلسلات الدراما الاجتماعية في رمضان 2025

حسين فهمي: مهرجان القاهرة السينمائي يولد من جديد وأرى العودة قوية

أنغام تشارك جمهورها صورا من جلسة تصوير حفل مهرجان شتا في الكويت

فدوى عابد تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (صور)

هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

كتبت- منال الجيوشي

أشهر قليلة تفصلنا عن سباق دراما رمضان لعام 2025، والذي يتنافس فيه عدد كبير من نجوم الفن

ويشهد هذا الموسم عرض أعمال ذات طابع الدراما الاجتماعية، وهي:

إش إش

مسلسل "إش إش" يشهد التعاون التاسع بين المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والذي قدما ثنائيا فنيا ناجحا خلال السنوات الماضية

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، دينا، انتصار، ومن تأليف وإخراج محمد سامي

أمير العوامري

مسلسل "أمير العوامري" خرج من سباق دراما رمضان هذا العام، ويستكمل صناعه تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة

مسلسل "أمير العوامري" بطولة: هاني سلامة، سوسن بدر، محسن محيي الدين، مي سليم، أحمد صفوت، ومن إخراج محمد النقلي

كامل العدد ٣

حقق الجزء الأول والثاني من مسلسل "كامل العدد" نجاحا كبيرا، في دراما رمضان ٢٠٢٣، و٢٠٢٤، ما شجع صناعه لعمل جزء ثالث الموسم القادم

مسلسل "كامل العدد" بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ومن إخراج خالد الحلفاوي

وتقابل حبيب

تشارك الفنانة ياسمين عبدالعزيز هذا العام بمسلسل اجتماعي يحمل اسم "وتقابل حبيب"، بعد غيابها هذا العام عن دراما رمضان

المسلسل بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، إيمان السيد، بدرية طلبة، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري

ناقص ضلع

تستعد الفنانة نيللي كريم للمشاركة في دراما رمضان المقبل بمسلسلها الجديد "ناقص ضلع" وهو مكون من ١٥ حلقة

مسلسل "ناقص ضلع" بطولة: نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، ومن إخراج أحمد شاكر

لام شمسية

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ويناقش عدة قضايا من بينها قضية التحرش

مسلسل "لام شمسية" بطولة: أحمد السعدني، أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي