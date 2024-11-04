أول مرة.. مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقيم أنشطة وورش للأطفال

كتبت- منال الجيوشي

كشف المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال المؤتمر الصحفي للدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري عن إقامة أنشطة لأطفال شرم الشيخ والأطفال من بدو سيناء بوادي مندر

وتقام ورشة مسرح الطفل ١ بعنوان "هوية الطفل المصري والعربي" للمدربة التونسية صابرين شعباني، كما ستقام ورشة مسرح الطفل ٢ بعنوان رحلة الأطفال إلى عالم المسرح للمدربة اللبنانية مروة قرعوني من سن 6 ل10 سنوات

كما يقيم المهرجان ورش أعمال فنية بوادي مندر بسيناء إشراف الفنانة والمدربة سها كحيل.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 الي 20 نوفمبر، وتحمل الدورة المقبلة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .

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