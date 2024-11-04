سامو زين بلوك مختلف في أحدث ظهور والجمهور يعلق "شبه عمرو دياب"

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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان سامو زين، متابعيه، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، جلسة تصوير من أحدث ظهور له.

وظهر "سامو" بـ لوك مختلف، بشعر أشقر، وحاز "اللوك" على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وانهالت تعليقات المتابعين، وجاءت كالتالي: "شبه عمرو دياب، منور، جميل اللوك".

من ناحية أخرى، طرح الفنان سامو زين مؤخرًا أغنية "القبول نعمة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبري، مكس وماستر عمر العزبي.

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