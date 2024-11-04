مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان عزت زين

كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان القدير عزت زين، تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام كممثل وكمخرج مسرحي من رواد مسرح الثقافة الجماهيرية والمسرح المدرسي والجامعي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان المقرر أن تقام خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الحالي، بأكاديمية الفنون.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان، إن الفنان القدير عزت زين، يعد رمزا من رموز مسرح الثقافة الجماهيرية والمسرح المدرسي ومسرح الجامعة، وأحد أبرز فناني مسرح الأقاليم، حيث نجح في فرقة مسرح جامعة الفيوم وشارك من خلالها في معظم المهرجانات التي نظمتها الجامعة، والتي قدم من خلالها العديد من التجارب الإخراجية والتي وصلت إلى 40 عملا، بالإضافة إلى تجاربه التمثيلية المتعددة التي عرفها المتلقي العربي، مشيرة إلى أن الفنان عزت زين قدم عددًا من الأعمال الفنية تركت بصمة مع الجمهور، كذلك يعد أحد الفنانين الذين اشتهروا بدور دور الأب، حيث عكس شخصية الأب المصرى الذى يعطى كل وقته لبيته وأبنائه، كما أظهرت طبيعة تعامل الأب مع بناته، وكانت له بصمته في العديد من الأعمال الاجتماعية ليظهر بمثابة القدوة الذى يعلم الأجيال الجديدة دروس الحياة والقيم والمبادئ.

الفنان الكبير عزت زين من مواليد يوليو عام 1958، وعشق فن المسرح من خلال والده الفنان المسرحى متعدد الموهبة وقد بدأ أولى تجاربه المسرحية وهو فى سن السابعة، واستمر حبه وممارسته للمسرح خلال جميع المراحل التعليمية المختلفة، ومارس المسرح أيضا في الأندية ومراكز الشباب ثم في الثقافة الجماهيرية التي تم اعتماده فيها كمخرج بداية من عام 1984، حيث أخرج بها قرابة الأربعين مسرحية ومن أبرزها : اتنين في قفة ؛ مقتل القمر الجنوبي من إعداده للأعمال الكاملة للشاعر أمل دنقل، كما قدم "القبض على طريف الحادى" لممدوح عدوان، و"عائلة توت" و "قضية ظل الحمار" و رابعة العدوية " و"حفلة علي الخازوق" وغيرها، فقد تنوعت أعماله ما بين المسرح المصري والعربي والعالمي. الفنان عزت زين أسس فرقة مسرح جامعة الفيوم، وشارك من خلالها في معظم المهرجانات التي نظمتها الجامعة، كما سعى من خلال جمعية (نادي المسرح المصري) الذى أسس لها فرعا بالفيوم إلى مسرح مستقل له جماليات ومنحى تجريبي، وبرغم كل تجاربه الإخراجية في المسرح لم يتوقف عن التمثيل طوال مسيرته الفنية؛ إلا أن دوره الذي قدمه في مسرحية "قواعد العشق الأربعون" فتح الباب واسعا له للمشاركة في عشرات الأعمال التليفزيونية والسينمائية، بعدما شاهده صناع تلك الأعمال، وقال عنه المخرج الكبير محمد فاضل: عزت زين مبدع تأخر ظهوره لكنه عندما أتيحت له الفرص ظهر أستاذا.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.