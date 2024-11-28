أول تعليق من نور بدر بعد أنباء فسخ خطوبته من نور إيهاب

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنان نور بدر، والفنانة نور إيهاب "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء حول حقيقة انفصاله عن خطيبته الممثلة نور إيهاب بعد حوالي عامين من الارتباط.

ونشر الفنان نور بدر، صورة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "وجهان للحياة، واحد نعرفه، آخر نحتاج إلى معرفته".

من جانبها، قامت نور إيهاب، بحذف كل صورها مع نور بدر من حسابها الخاص في موقع "إنستجرام" وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما.

نور إيهاب شاركت خطيبها نور بدر في العديد من الأعمال الفنية، أخرها مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي، الذي عرض مؤخرًا على منصة "WATCH IT".

مسلسل "6 شهور" مكون من ١٠ حلقات بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي.

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