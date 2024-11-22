قبل حفل الختام.. أبرز ما حدث في الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، وسط حضور كبير لأبرز نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على التواجد بالعديد من الفعاليات والندوات الفنية طوال فترة المهرجان.

وكان من أبرز ما حدث في الدورة الـ 45 هو تكريم الفنان أحمد عز بجائزة "فاتن حمامة للتميز"، إلى جانب المخرج الكبير يسري نصرالله وتكريمه بجائزة "إنجاز العمر" نظرًا لمسيرته السينمائية الاستثنائية، كما شهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

وإليكم أبرز ما حدث في الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

تكريم أحمد عز بجائزة "فاتن حمامة للتميز" ويهدي الجائزة لعادل إمام

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تكريم الفنان أحمد عز بجائزة "فاتن حمامة للتميز"، وحرص أحمد عز على إلقاء كلمة بمناسبة التكريم ليفاجئ الجميع ويهدي الجائزة للزعيم عادل إمام، كما أقيمت له ندوة في اليوم التالي تحدث خلالها عن كواليس دخوله الفن، وتعاونه مع عدد كبير من أبرز نجوم السينما المصرية منهم الفنان الراحل نور الشريف، إلى جانب المخرجة إيناس الدغيدي التي كانت بمثابة بوابته لدخول عالم الفن من أوسع أبوابه.

تكريم يسري نصرالله بجائزة "إنجاز العمر"

كرمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج الكبير يسري نصر الله بجائزة "إنجاز العمر"، وحرص على توجيه الشكر للفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، وعلق: "مبسوط ان بيتم تكريمي السنة دي، لأن السنة دي السينما بتاعتنا شدت حيلها جامد، سواء في عدد الأفلام المنتجة أو في الإيرادات أو في التواجد في المحافل الدولية، إلى جانب ترميم الأفلام، حقيقي شيء ملهم بالرغم من كل الصعوبات في التمويل، وساعات في الرقابة، وأن حب السينما وصناعتنا هو اللي يغلب، احنا فعلا حراس وجدانا وحراس السينما بتاعتنا.

درة تعرض أولى تجاربها الإخراجية "وين صرنا!"

احتفلت الفنانة درة التونسية، بعرض فيلمها "وين صرنا!" الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية"، وحرص عدد كبير من النجوم على دعم درة وحضور عرض الفيلم على رأسهم النجم الكبير حسين فهمي، بشرى، ركين سعد، ليلى علوي، يوسف الشريف، كندة علوش، رزان مغربي، عمرو محمود ياسين.

يسرا تعتذر عن حضور فعاليات المهرجان

كشفت النجمة يسرا عن اعتذارها من حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نظرًا لارتباطها مسبقًا بحضور حدث آخر وهو عرض مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب بعنوان "100 موسم وموسم"، بحضور المستشار تركي ال الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وعلقت: "أنا بحاول ألحق كل حاجة عشان مزعلش حد، واتشرفت إني رحت عن إيلي صعب، وكنت سعيدة بالتجربة دي لأنها عالمية وخطيرة، والحكاية دي إحنا عارفين ميعادها من يناير مكانتش جديدة".

تكريم المخرج جيم شيريدان بجائزة "الهرم الذهبي"

تم تكريم المخرج العالمي جيم شيريدان، ضيف شرف الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بجائزة "الهرم الذهبي"، وأقيمت له محاضرة تقديرًا لمسيرته، وتحدث خلالها عن تعاونه مع عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم، وقام بتقديم التكريم له مدير مهرجان القاهرة السينمائي، عصام زكريا.

زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها الإخراجية "مين يصدق"

شاركت المخرجة الشابة زينة ابنة الفنان أشرف عبدالباقي بفيلمها "مين يصدق؟" الذي يعد أولى تجاربها الإخراجية، وحرص عدد كبير من النجوم على دعم زينة، وكان من أبرز الحضور محمود حميدة، لبلبة، شريف منير، شريف حلمي، لورا أحمد، محمد محمود عبد العزيز، أمير المصري، أسامة الهادي، الإعلامية هالة سرحان، الفنان حسين فهمي، نور قدري، غادة إبراهيم، عارفة عبد الرسول، أمير شاهين، وئام مجدي، سليمان عيد.

عرض أول حلقتين من مسلسل "موعد مع الماضي"

احتفل صناع مسلسل "موعد مع الماضي"، بعرض أول حلقتين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقرر بدء عرضه على منصة "نتفليكس" مطلع شهر ديسمبر المقبل، وشهد عرض المسلسل حضور عدد من أبطال وفريق عمل المسلسل وهم محمود حميدة، اسر ياسين، شريف سلامة، شيرين رضا، هدى المفتي، المنتج أيمن الزيود، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، يوسف رأفت، المخرج السدير مسعود، كما أقيمت جلسة قصيرة لهم عقب انتهاء المسلسل، تحدثوا خلالها مع الحضور، وأدارها الناقد محمد نبيل.

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