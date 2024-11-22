عمرو الليثي ينعى عادل الفار: رسم الابتسامة على شفاه وقلوب الملايين

كتبت- منال الجيوشي

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامي، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، الفنان الكوميدي عادل الفار، الذي وافته المنية مساء أمس

ونشر الليثي عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنعى بمزيد من الحزن الفنان عادل الفار، صاحب القلب الطيب، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وتابع: "إننا فقدنا فنان طيب القلب ساهم في رسم الابتسامة على شفاه وقلوب الملايين من المشاهدين".

وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنان الكوميدي عادل الفار عبر برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة

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