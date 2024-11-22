تركي آل الشيخ يفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في العقد الأخير

كتبت- منال الجيوشي

فاز المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في العقد الأخير



وعلق آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قائلا: "جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في العقد الأخير خلال حفل

‏MENA Effie Awards 2024 ⁧‫موسم الرياض، بدعم القائد الملهم حفظه الله وكل الشكر والتقدير لأبناء وطني الغالي على دعمهم للوصول إلى هذه الجائزة العالمية هم سر النجاح"



من ناحية أخرى، روج المستشار تركي آل الشيخ لعدد من الفعاليات والأحداث الفنية بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، "شمس وقمر"، حفل المطربة أصالة