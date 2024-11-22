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ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها مع صديقتها (صور)

10:00 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ملك أحمد زاهر على انستجرام
  • عرض 6 صورة
    ملك زاهر بالبالطو
  • عرض 6 صورة
    ملك أحمد زاهر على انستجرام
  • عرض 6 صورة
    ملك أحمد زاهر على انستجرام
  • عرض 6 صورة
    ملك زاهر وصديقتها
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كتب -معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر الأنظار، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، رفقة صديقاتها.

ونشرت ملك صورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يوم للبنات في الخارج للاحتفال بـ سوسي".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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ملك أحمد زاهر انستجرام ملك أحمد زاهر ملك أحمد زاهر رفقة صديقاتها
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