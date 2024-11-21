وفاة الفنان عادل الفار عن عمر ناهز الـ 62 عاما

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا مساء الخميس 21 نوفمبر 2024، الفنان عادل الفار عن عمر ناهز الـ 62 عاما.

وأعلن خبر الوفاة د.محمد عبدالله وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريح صحفي جاء فيه:"الفنان عادل الفار في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

على جانب آخر، كان المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، طالب محبيه خلال الساعات الماضية، عبر حسابه على "فيسبوك" الدعاء لـ عادل الفار قبل وفاته، قائلا: "رجاءًا من كل الزملاء، الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار، عادل الفار في حالة حرجة جدًا جدًا، يارب يا قادر على كل شيء، اللهم أشفه وأعفو عنه".

يذكر أن، عادل الفار هو ممثل ومونولجست، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم أكمل مسيرته الفنية وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية بفترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية سواء في التلفزيون أو على شاشة السينما، ومن أهم أفلامه "هيستريا" عام 1998، فيلم "شجيع السيما" عام 2000، "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، "بون سواريه" عام 2010.

وكانت آخر مشاركات الفنان عادل الفار بمسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2020.