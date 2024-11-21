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أول تعليق من نور إيهاب بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "6 شهور"

12:05 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

الفنانة الشابة نور إيهاب

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كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة الشابة نور إيهاب، على الحلقة الأخيرة لمسلسل "6 شهور" بعد انتهاء عرض جميع حلقاته.

ونشرت نور، مقطع فيديو لها من المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلص مسلسل ٦ شهور وخلصت حكاية مراد ولطيفة.. حقيقي مبسوطة جدا بكل حد بعتلي أو قالي حاجة عن المسلسل.. يا رب تكونوا استمتعتوا بالـ ٦شهور".

المسلسل تدور أحداثه حول تنافس مراد ولطيفة على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، وتكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

مسلسل "6 شهور" بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، ومراد مكرم، وأمجد الحجار، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى الصولي .

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