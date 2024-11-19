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بالصور.. 5 فنانات أعلنّ ارتداء الحجاب مؤخرا

09:46 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    الفنانة جميلة عزيز
  • عرض 21 صورة
    الفنانة جيهان أنور
  • عرض 21 صورة
    ارتداء جميلة عزيز الحجاب
  • عرض 21 صورة
    الفنانة جيهان أنور بالحجاب
  • عرض 21 صورة
    الفنانة جيهان أنور
  • عرض 21 صورة
    الفنانة جيهان أنور
  • عرض 21 صورة
    الفنانة عنايات صالح في مسلسل
  • عرض 21 صورة
    الفنانة عنايات صالح قبل ارتداء الحجاب
  • عرض 21 صورة
    الفنانة عنايات صالح
  • عرض 21 صورة
    الفنانة جيهان أنور بالحجاب
  • عرض 21 صورة
    الفنانة جيهان أنور بالحجاب
  • عرض 21 صورة
    الفنانة مي فخري (1)_2
  • عرض 21 صورة
    الفنانة عنيات صالح
  • عرض 21 صورة
    الموديل مي فخري
  • عرض 21 صورة
    عنايات صالح
  • عرض 21 صورة
    جميلة عزيز بالحجاب_3
  • عرض 21 صورة
    مي فخري
  • عرض 21 صورة
    إيمان الشريف بالحجاب
  • عرض 21 صورة
    جميلة عزيز
  • عرض 21 صورة
    مي فخري على انستجرام
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كتب - معتز عباس:

أثارت العديد من الفنانات الجدل بعد اتخاذهن قرار ارتداء الحجاب، ليستحوذ الأمر على اهتمامات جمهور السوشيال ميديا.

ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز 5 فنانات ارتدين الحجاب مؤخرًا:

جيهان أنور

أعلنت الفنانة جيهان أنور عن ارتدائها الحجاب، وظهرت به في حفل زفاف الفنانة فاطمة عادل والمخرج ياسر عطية، الذي أقيم بمنطقة شبرامنت.

وجيهان أنور هي إحدى بطلات الفيلم الشهير "عسل أسود" وكشفت أنها لم تعلن عن الأمر فور ارتدائها الحجاب

جميلة عزيز

كشفت الفنانة المصرية جميلة عزيز، عن سبب ارتدائها الحجاب، بعد تعرضها لوعكة صحية في ديسمبر 2023، وأكدت أنها رفضت أدوارا لأنها غير مناسبة للحجاب ولكنها لم تعتزل التمثيل وتنتظر الدور المناسب.

إيمان الشريف

أثارت الفنانة الشابة إيمان الشريف الجدل على منصات التواصل الجتماعي، عقب حذفها صور أعمالها الفنية التي شاركت بها، وتوثيق صورًا جديدة لها بالحجاب أثناء أداء العمرة من مكة المكرمة.

وكانت آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "صوت وصورة" مع الفنانة حنان مطاوع العام الماضي.

مي فخري

كشفت الفنانة مي فخري عن اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب عام 2020، واتجهت للعمل كموديل لأزياء المحجبات.

وكانت الفنانة مي فخري، فاجأت متابعيها بارتدائها الحجاب، يوم 25 سبتمبر عام 2020، كما أعلنت ابتعادها عن التمثيل، حيث نشرت صورة لها بالحجاب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".

عنايات صالح

أعلنت الفنانة عنايات صالح ارتدائها الحجاب منذ 3 سنوات، وهذا سبب عدم مشاركتها في أعمال فنية الفترة الماضية.

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