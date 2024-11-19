بالصور.. 5 فنانات أعلنّ ارتداء الحجاب مؤخرا

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كتب - معتز عباس:

أثارت العديد من الفنانات الجدل بعد اتخاذهن قرار ارتداء الحجاب، ليستحوذ الأمر على اهتمامات جمهور السوشيال ميديا.

ونعرض لكم في التقرير التالي أبرز 5 فنانات ارتدين الحجاب مؤخرًا:

جيهان أنور

أعلنت الفنانة جيهان أنور عن ارتدائها الحجاب، وظهرت به في حفل زفاف الفنانة فاطمة عادل والمخرج ياسر عطية، الذي أقيم بمنطقة شبرامنت.

وجيهان أنور هي إحدى بطلات الفيلم الشهير "عسل أسود" وكشفت أنها لم تعلن عن الأمر فور ارتدائها الحجاب

جميلة عزيز

كشفت الفنانة المصرية جميلة عزيز، عن سبب ارتدائها الحجاب، بعد تعرضها لوعكة صحية في ديسمبر 2023، وأكدت أنها رفضت أدوارا لأنها غير مناسبة للحجاب ولكنها لم تعتزل التمثيل وتنتظر الدور المناسب.

إيمان الشريف

أثارت الفنانة الشابة إيمان الشريف الجدل على منصات التواصل الجتماعي، عقب حذفها صور أعمالها الفنية التي شاركت بها، وتوثيق صورًا جديدة لها بالحجاب أثناء أداء العمرة من مكة المكرمة.

وكانت آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "صوت وصورة" مع الفنانة حنان مطاوع العام الماضي.

مي فخري

كشفت الفنانة مي فخري عن اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب عام 2020، واتجهت للعمل كموديل لأزياء المحجبات.

وكانت الفنانة مي فخري، فاجأت متابعيها بارتدائها الحجاب، يوم 25 سبتمبر عام 2020، كما أعلنت ابتعادها عن التمثيل، حيث نشرت صورة لها بالحجاب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحمد لله، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".

عنايات صالح

أعلنت الفنانة عنايات صالح ارتدائها الحجاب منذ 3 سنوات، وهذا سبب عدم مشاركتها في أعمال فنية الفترة الماضية.

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