مؤلف مسلسل "كنترول" لـ ريهام حجاج ينفي هذه الشائعة

كتب- مصطفى حمزة:

حرص المؤلف أيمن سلامة، على توضيح حقيقة ما يثار عن تراجع النجمة ريهام حجاج عن تقديم مسلسل "كنترول".

المؤلف أيمن سلامة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "(كنترول) مكمل وسترونه قريبا على إحدى المنصات بنفس الأبطال الذين تعاقدوا عليه.. ريهام بريئة من هذا الاتهام.. وأمثالنا لا يتم تغييره".

مسلسل "كنترول" تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح، وبطولة ريهام حجاج، وأحمد مجدي، وعمر السعيد.

المؤلف أيمن سلامة، تعاون مع النجمة ريهام حجاج، في عدة مسلسلات، وهي "صدفة" في رمضان الماضي، و"جميلة" في رمضان 2023، و"يوتيرن"، الذي عرض عام 2022 ، وكانت البداية من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" عام 2020.

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