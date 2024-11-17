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اليوم.. عرض الفيلم الوثائقي "داهومي" بمهرجان القاهرة السينمائي

10:36 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

مهرجان القاهرة السينمائي

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كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم الأحد 17 نوفمبر، عرض الفيلم الوثائقي "داهومي" ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "داهومي" تدور أحداثه مع نهاية القرن التاسع عشر، نهبت الاستعمارية الفرنسية آلاف القطع الأثرية من أفريقيا. في نوفمبر 2021، كانت ستة وعشرون من الكنوز الملكية لمملكة داهومي على وشك مغادرة باريس للعودة إلى وطنها الأصلي، جمهورية بنين الحالية. إنها نظرة جديدة من الحاضر إلى الماضي.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 68 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج ماتي ديوب، وإنتاج مشترك بين فرنسا، السنغال، بنين.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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