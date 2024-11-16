"تعب في المعدة".. تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محيي إسماعيل، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة دخل على إثرها أحد المستشفيات.

وقال محيي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الحمد لله أنا بقيت كويس وصحتي تمام دلوقتي، ومبقتش حاسس بالتعب اللي كنت حاسه الأيام اللي فاتت، وشكرا لكل الناس اللي اطمنت عليا".

وكان المخرج أشرف فايق، قد كشف عبر حسابه على فيسبوك، عن تعرض محيي إسماعيل لأزمة صحية عقب الاحتفال بعيد ميلاده في نادي نقابة الممثلين رفقة عدد من الأصدقاء، موضحا أنه أصيب بنزلة برد شديدة، وبعد ساعات من وصوله إلى المنزل شعر بارتفاع في درجات الحرارة، وتعب في المعدة، مما جعل أسرته تنقله إلى المستشفى.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محيي إسماعيل كانت بالجزء الثاني من فيلم "الكنز: الحب والمصير" عام 2019.

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